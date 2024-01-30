Котировки нефти, вероятно, пока останутся около $82,5/барр. - банк "Санкт-Петербург"

Котировки нефти марки Brent, вероятно, пока останутся вблизи уровня $82,5 за баррель, API должен опубликовать свои традиционные оценки изменения запасов нефти в США за неделю, но в преддверии раскрытия итогов заседания ФРС США цены на фьючерсы могут слабо реагировать на статистику, сообщается в комментарии аналитиков банка "Санкт-Петербург".

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