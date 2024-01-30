"БКС МИ" подтверждает нейтральную оценку бумаг Норникеля

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает нейтральную оценку перспектив цены бумаг ГМК "Норильский никель", сообщается в обзоре аналитиков.

"Эмитент опубликовал операционные результаты за 4К23. Компания показала рост производства никеля и меди на 16% и 21% за квартал соответственно. Однако выпуск платины и палладия сократился на 15% и 17% к/к соответственно. План на 2023 год выполнен, но на 2024 год заметно ниже уровней предыдущего по никелю (-9% г/г), платине и палладию (-12%) в связи с временными ремонтами на Надеждинском метзаводе. Подтверждаем нейтральный взгляд, цены на металлы оказывают давление на прибыль компании", - указывают эксперты.

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