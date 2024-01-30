Индекс Мосбиржи, скорее всего, останется в верхней части диапазона 3150-3200п во вторник - ПСБ

Индекс Мосбиржи, скорее всего, останется в верхней части диапазона 3150-3200 пунктов в течение торговой сессии вторника, прогнозируют аналитики Промсвязьбанка (ПСБ).

"Препятствием для роста рынка выступает укрепляющийся рубль, что негативно влияет на бумаги экспортеров. В то же время "лучше рынка" могут быть внутренние секторы. Предпочтение отдаем акциям TCS Group, Ozon, ЦИАН и "МТС". Также интересно смотрятся акции "Транснефти", которые последнее время не оставляют попыток подняться выше 158 тыс. руб. Учитывая приближение сплита бумаг компании, они также могут показать сильный рост в ближайшие дни", - пишут эксперты в комментарии.

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