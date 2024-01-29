Способность индекса Мосбиржи подняться на неделе выше 3200 пунктов пока под вопросом - "Велес Капитал"

Способность индекса Мосбиржи подняться на неделе выше 3200 пунктов пока под вопросом, считает аналитик инвесткомпании "Велес Капитал" Елена Кожухова.

"Зарубежные фондовые площадки в понедельник не показывали значительных изменений, ожидая более значимых драйверов движения, которые начнут поступать на рынок уже завтра в виде предварительной оценки ВВП еврозоны за IV квартал. В целом покупатели не спешат уходить из американских и европейских акций, но все еще не уверены насчет перспектив роста Китая. Индексы Мосбиржи и РТС вновь смотрят в район сопротивлений 3200 и 1150 пунктов соответственно, но оживление на рынке сегодня произошло во многом благодаря некоторым корпоративным историям и динамике рубля. Способность индикатора Мосбиржи на неделе подняться выше 3200 пунктов пока под вопросом", - пишет эксперт.

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