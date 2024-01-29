Акции Группы Позитив будут перспективными для покупки после проведения допэмиссии - ПСБ

Акции "Группы Позитив" будут перспективными для покупки после проведения допэмиссии в рамках программы мотивации сотрудников (таргет бумаги на горизонте двенадцати месяцев составляет 2630 рублей за штуку), считает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Екатерина Хейфец.

"Компания сообщила о росте отгрузок до 26 млрд руб. по итогам 2023 года. Четвертый квартал является традиционно сильным для компании. Для сравнения - объем отгрузок за 9 месяцев 2023 года оставил только 8,9 млрд руб. Драйверами роста компании стали продукты MaxPatrol, MaxPatrol VM и PT Network Attack Discovery. Оцениваем результаты позитивно и ждем публикации финансовой отчетности (в марте эмитент представит неаудированные результаты, 9 апреля - консолидированную финансовую и управленческую отчетности). Считаем, что по итогам года компания покажет умеренные финансовые результаты: несмотря на значительный рост отгрузок, "Группа Позитив" находится в активной инвестиционной фазе. За 9М23 расходы на R&D выросли на 63% г/г, на маркетинг - 94% г/г. В настоящий момент в планах компании достижение рентабельности чистой прибыли без учета капитализируемых расходов по итогам 2023 на уровне не менее 30%, - указывает эксперт в материале. - Оцениваем компанию как фундаментально сильную. "Группа Позитив" остается одним из ключевых игроков рынка кибербезопасности и является бенефициаром ухода иностранных компаний. Считаем, что акции будут перспективными для покупки после проведения допэмиссии в рамках программы мотивации сотрудников (наш таргет на горизонте года - 2630 рублей за штуку). Сейчас в IT-секторе отдаем предпочтение бумагам HeadHunter".

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