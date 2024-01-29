"Тинькофф Инвестиции" нейтрально оценивают перспективы цены бумаг Норникеля

"Тинькофф Инвестиции" нейтрально оценивают перспективы цены бумаг ГМК "Норильский никель", сообщается в материале аналитика Александра Алексеевского.

"Металлургическая компания опубликовала нейтральные операционные результаты за 2023 год. "Норникель" смог перевыполнить собственный план по производству палладия и платины в прошлом году, однако это было ожидаемо с учетом ранее опубликованных данных. Прогноз эмитента по объему производства ключевых металлов на 2024 год оказался ниже наших ожиданий. Отчасти это связано с проведением плановых ремонтных работ. Также компания отметила, что в 2024 году риски, связанные с неблагоприятным геополитическим фоном, сохранятся и будут оказывать негативное влияние на операционную деятельность. Цены на никель и палладий снижались на протяжении последнего года. Хотя мы ожидаем их постепенное восстановление в долгосрочной перспективе, пока не видим явных драйверов для роста в ближайшие месяцы, - пишет эксперт. - Одним из позитивных факторов для "Норникеля" остается будущее дробление акций, о котором компания объявила в конце прошлого года. На каждую акцию в портфеле акционеры получат 100 бумаг, цена при этом снизится соответственно. Дробление планируют провести со второго по восьмое апреля 2024 года, в этот период акции компании не будут торговаться на бирже. Затем они станут доступнее для инвесторов".

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