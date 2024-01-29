S&P 500, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 4880-4910п в понедельник - Freedom Finance Global

Индекс S&P 500, скорее всего, будет торговаться в пределах диапазона 4880-4910 пунктов в понедельник, отсутствие значимых релизов, а также смешанная динамика предыдущих торгов не позволяют рассчитывать на выраженное движение котировок в ту или иную сторону, сообщается в материале аналитика Freedom Finance Global Артема Князева.

"Важной макроэкономической статистики и отчетностей на понедельник не запланировано. В отсутствие значительного обострения напряженности в Техасе ситуация здесь не должна повлиять на ход торгов, учитывая достаточно сдержанную реакцию на соответствующие новости в пятницу. Таким образом, мы ожидаем низкую внутридневную волатильность. В части баланса рисков прогнозируем нейтральную картину. Ориентируемся на колебания S&P 500 в пределах 4880-4910 пунктов, - пишет эксперт. - Отсутствие значимых релизов, а также смешанная динамика пятничных торгов не позволяют рассчитывать на выраженное движение котировок в ту или иную сторону. Вероятно, инвесторы займут выжидательную позицию перед появлением новых триггеров для движения, так как в течение недели состоится публикация квартальных результатов сразу пяти компаний из "Великолепной семерки" (Tesla уже представила отчет, а NVIDIA Corp. выпустит его позднее). В целом наступившая неделя станет пиковой в плане объема и значимости выходящих отчетностей за четвертый квартал. Кроме того, 30-31 января пройдет заседание ФРС, так что инвесторы будут сфокусированы на перспективах первого снижения ставки в марте или мае".

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