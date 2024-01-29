"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Eli Lilly с целью $760

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Eli Lilly and Co. с целью $760 за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 18,88%, стоп-приказ: $594, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Спрос на препараты от ожирения продолжает расти, пока что рынок позитивно оценивает гонку компаний между собой. Препарат Zepbound от эмитента уже доступен в аптеках США", - отмечают аналитики.

"С технической точки зрения цены обновили исторический максимум, восходящий тренд продолжается. При объеме позиции 8% и выставлении стоп-заявки на уровне $594 риск на портфель составит 0,57%", - указывают эксперты "Финама".

Eli Lilly and Co. - американская фармацевтическая компания, известная как первый промышленный производитель инсулина.

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