ЦБ РФ приступит к снижению ставки не раньше 2П24 - "Велес Капитал"

ЦБ РФ приступит к снижению ключевой ставки не раньше второго полугодия 2024 года, полагает начальник отдела анализа банков и денежного рынка инвесткомпании "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

"ЦБ приступит к снижению ставки не раньше 2-го полугодия. Основным сдерживающим фактором для регулятора будет стимулирующая бюджетная политика. В случае начала цикла смягчения во втором полугодии первое снижение может быть на "опорном" заседании в июле. Вероятно, первое снижение окажется осторожным - например, ставка будет сокращена с 16% до 15%. Далее шаги смягчения могут быть увеличены до 200-300 б.п., а при достижении 10% - вновь сокращены до 100 б.п. В целом ожидаем 9% по ключевой ставке к концу года и ее среднее значение по году на уровне 14,4% - это ближе к верхней границе текущего прогнозного ориентира ЦБ", - пишет эксперт.

Не исключает Кравченко и других, хотя и менее вероятных сценариев. В их числе осторожные шаги (по 100 б.п.) по снижению ставки со второго полугодия. В этом случае ставка составит 12% к концу года, считает стратег инвесткомпании.

"Следует иметь в виду, что первое заседание в году в середине февраля будет опорным, на нем ЦБ может изменить свои прогнозы, в том числе и по средней ключевой ставке на год", - допускает эксперт.

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