"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Роснефти с целью 680 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Роснефти" с целью 680 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 18,5%, стоп-приказ: 555 рубль, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Аналитики обращают внимание на заявление первого вице-президента компании Сергея Менжинского о том, что в 2023 году компания добыла рекордные 106 млрд куб. м газа, нарастив добычу более чем на 42% по сравнению с 74,4 млрд куб. м годом ранее. Доля компании на газовом рыке выросла до 14%.

"С технической точки зрения цена находится на уровне поддержки, от которого может зародиться восходящий тренд. При объеме позиции в 5% и выставлении стоп-заявки на уровне 555 руб. риск на портфель составит 0,16%. Соотношение прибыль/риск составляет 5,6", - указывают в "Финаме".

"Роснефть" - крупнейшая в России и вторая в мире нефтегазовая компания по объемам добычи. Деятельность эмитента охватывает добычу и переработку нефти и газа, сеть АЗС и нефтехимию.

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