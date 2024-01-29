"Финам" понизил рейтинг акций T-Mobile до "держать"

"Финам" понизил рейтинг акций T-Mobile с "покупать" до "держать" и сохраняет целевую цену на уровне $154,1 за штуку, что соответствует потенциалу снижения 5%, сообщается в аналитическом обзоре инвесткомпании.

Изначальная целевая цена достигнута с доходностью 15,6%, отмечают аналитики.

"25 января компания выпустила отчет, который оказался весьма противоречивым. С одной стороны, компания нарастила количество абонентов до рекордных значений и показала лучший во всей отрасли прирост основных финансовых показателей. С другой стороны, чистая прибыль на акцию компании оказалась сильно ниже ожиданий. Однако в целом ситуация не сильно изменилась, и прогнозы по росту компании остаются позитивными", - пишет эксперт "Финама" Никита Степанов.

T-Mobile US - американская телекоммуникационная компания, провайдер беспроводной мобильной связи и беспроводного интернета, ведущий провайдер сети 5G в США.

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