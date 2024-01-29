Прогнозная цена GDR РусАгро на горизонте года составляет 1715 руб. - ПСБ

Прогнозная стоимость депозитарных расписок (GDR) "РусАгро" на горизонте двенадцати месяцев составляет 1715 рублей за штуку, сообщается в комментарии старшего аналитика Промсвязьбанка (ПСБ) Лауры Кузнецовой.

"Эмитент показал довольно сильные операционные результаты за 2023 год. При этом компания сконцентрировала основную часть продаж на период повышения курса доллара. Мы ожидаем рекордную прибыль за счет валютной переоценки после публикации финансовой отчетности. Также с 2024 года Китай разрешил начать импорт свинины, что позволит нарастить мясной сегмент", - отмечает эксперт в комментарии.

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