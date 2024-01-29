"Тинькофф Инвестиции" сохраняют рекомендацию "держать" для бумаг РусАгро

"Тинькофф Инвестиции" пока сохраняют рекомендацию "держать" для депозитарных расписок "РусАгро" с прогнозной стоимостью на уровне 1500 рублей за штуку, сообщается в комментарии аналитика Александра Самуйлова.

"Компания представила сильные операционные результаты за четвертый квартал и весь 2023 год. В четвертом квартале выручка показала высокие темпы роста во многом за счет сахарного и сельскохозяйственного сегментов бизнеса "РусАгро". Будем следить за финансовыми результатами эмитента за 4К23, после публикации которых, возможно, поменяем таргет", - отмечает эксперт.

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