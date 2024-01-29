Индекс Мосбиржи в 2024г, вероятно, будет стремиться к отметке 3500п - "Велес Капитал"

Индекс Мосбиржи в 2024 году может стремиться к отметке 3500 пунктов и стабилизироваться выше при отсутствии негативных геополитических сигналов, полагает аналитик инвесткомпании "Велес Капитал" Елена Кожухова.

Эксперт допускает, что в 2024 году в целом и в I квартале в частности динамику рынка РФ, вероятно, продолжит определять геополитическая обстановка и курс рубля. До президентских выборов в марте рубль, скорее всего, будет стремиться к укреплению, но впоследствии в случае отмены обязательной продажи валютной выручки и переходе ЦБ РФ к снижению процентной ставки девальвационные риски могут вновь резко возрасти, хотя в целом власти, вероятно, будут заинтересованы в том числе в сдерживании инфляции в стране и уже дали понять заинтересованность в сохранении контроля за движением капитала за конца 2024 года.

"Ограничивать повышение индекса Мосбиржи в 2024 году в целом может потенциальное укрепление рубля, в частности, в I квартале до президентских выборов в марте, - прогнозирует эксперт. - Тем не менее при прочих равных позитивными факторами для рынка, вероятно, останутся дивидендные ожидания и редомициляция компаний, а также надежды на переход ЦБ РФ к снижению процентной ставки по мере ослабления инфляции. При отсутствии негативных геополитических сигналов индекс Мосбиржи в 2024 году может стремиться к отметке 3500 пунктов и стабилизироваться выше. Первой целью по индексу РТС в случае укрепления рубля станет отметка 1200 пунктов. В I квартале основные эмитенты будут отчитываться за 2023 год и, вероятно, дадут почву для размышлений в отношении размера итоговых годовых выплат".

По мнению Кожуховой, в 2024 году интерес к IPO российских компаний при прочих равных, возможно, сохранится: десятки эмитентов не исключают выхода на биржу, но фактическое размещение будет зависеть от складывающихся рыночных условий.

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