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29 января 2024 года 11:01
Freedom Finance Global повысил прогнозную цену акций Intel до $41
Freedom Finance Global повысил прогнозную стоимость акций Intel Corp. с $37 до $41 за штуку, сообщается в материале аналитиков инвестиционной компании. Рекомендация "держать" для указанных бумаг была при этом сохранена экспертами. "Компания представила сильные результаты по итогам 4К23 но прогноз на текущий квартал стал большим разочарованием для рынка. Эмитент смог порадовать инвеститоров сильными продажами в особенности в сегменте потребительских решений (Client Computing Group) на фоне уверенного восстановления рынка ПК. Тем не менее в остальных сегментах выдающихся результатов не наблюдалось. После крайне слабого 1К24 менеджмент обещает быстрое восстановление с высокими последовательными темпами роста как по выручке, так и по EPS. Несмотря на сохраняющиеся в 2024 году трудности в позитивном ключе стоит отметить два фактора, которые позволяют нам улучшить финансовые прогнозы: общий объем заказов на 2024 года на семейство ИИ-ускорителей Gaudi уже составляет "более 2 млрд" и контрактный производитель TSMC выделит мощности под них; общий спрос на услуги Intel Foundry Services (IFS) продолжает расти, и совокупная стоимость соглашений с клиентами уже достигла более $10 млрд (договоры сроком до 5 лет), - указывает старший аналитик Егор Толмачев. - Мы все еще оцениваем Intel как рискованную инвестицию, ведь компании предстоит долгий путь, чтобы начать отвоевывать исконно свои сегменты, а также побороться в foundry-бизнеса с TSMC и Samsung". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: США-INTEL-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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