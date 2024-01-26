"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям China Construction Bank (CCB) класса H с целевой ценой HKD5,65 за штуку на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста 21,7%, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании.

"Мы с осторожным оптимизмом оцениваем перспективы бизнеса China Construction Bank, - отмечает аналитик Игорь Додонов. - Экономика КНР в ближайшие годы, вероятно, будет показывать темпы роста, превышающие среднемировые, в том числе благодаря поддержке со стороны властей. На таком фоне следует ожидать сохранения значительного спроса на финансовые услуги в стране, что поддержит финпоказатели CCB, учитывая сильные позиции банка в секторе. Акции CCB класса H выглядят недорогими по мультипликаторам, предлагают высокую дивдоходность и, по нашим оценкам, интересны для среднесрочных инвестиций".

China Construction Bank (CCB) - один из крупнейших банков Китая и мира по величине активов, входит в "Большую четверку" ведущих госбанков страны.

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