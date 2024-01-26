Курс рубля будет стремиться в диапазон 85-87 руб./$1 на горизонте ближайших недель - ПСБ

Курс рубля будет стремиться в диапазон 85-87 руб./$1 на горизонте ближайших недель, полагают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ).

"Основные фундаментальные факторы, оказывающие поддержку рублю, сохраняют свою актуальность, - отмечается в комментарии. - Цена на нефть Brent к концу недели вернулась в диапазон $80-85 за баррель. В условиях сохраняющегося действия валютного контроля в начале февраля можно ожидать увеличения предложения со стороны экспортеров. Ключевая ставка остается высокой и консенсус-прогноз предполагает ее сохранение на уровне 16% на ближайшем заседании Совета директоров Банка России, что должно сдерживать спрос. В этих условиях мы не видим серьезных оснований для существенного ослабления рубля с текущих уровней. Более того, мы по-прежнему склонны ожидать возобновления укрепления рубля в ближайшие одну-две недели. Курс доллара может стремится к минимумам января - в область 85-87 руб./$1".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.