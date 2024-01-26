Возможны попытки индекса Мосбиржи уйти выше 3200п на следующей неделе - ПСБ

Индекс Мосбиржи может попробовать подняться выше уровня в 3200 пунктов на следующей неделе, считают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ).

"Учитывая наш позитивный взгляд на рынок нефти и ожидания небольшого ослабления рубля, мы считаем, что индекс Мосбиржи может попробовать подняться выше отметки 3200 пунктов на следующей неделе. Однако уверенности в том, что ему удастся полноценно закрепиться там, у нас пока нет. Поддержкой может выступить также поступление дивидендных выплат от компаний, которые выплатили их в начале января. В разрезе секторов предпочтение отдаем бумагам нефтегазовых компаний. Они последнее время выглядели слабо и пока не реагируют на рост цен на нефть", - пишут эксперты в комментарии.

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