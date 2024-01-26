Акции КАМАЗа интересны для долгосрочных инвестиций - ПСБ

Акции "КАМАЗа" интересны для долгосрочных инвестиций, фундаментальная оценка компании позитивна, сообщается в материале главного аналитика Промсвязьбанка (ПСБ) Екатерины Хейфец.

"Эмитент сообщил о росте реализации автобусов и электробусов в 2023 году, при этом доля компании на рынке электробусов достигла 96%. Ранее КАМАЗ заявлял о плане нарастить производство на 20%. Российский рынок пассажирского транспорта показал сильную динамику по итогам года. По данным Минпромторга, продажи автобусов выросли на 19% г/г. Считаем, что спрос в сегменте будет поддерживаться госпрограммой развития городского электротранспорта, а также устареванием пассажирского автопарка, - отмечает Хейфец. - "КАМАЗ" является основным бенефициаром программ обновления городского транспорта с фокусом на проектах в Москве. Стабильный спрос со стороны государства положительно скажется на финансовых результатах компании и позволит увеличить долю рынка. Сохраняем позитивную фундаментальную оценку компании и считаем бумаги "КАМАЗа" интересными для долгосрочных инвестиций".

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