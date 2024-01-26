.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Акции Юнипро можно рассматривать для покупки - ПСБ
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
26 января 2024 года 15:42
Акции Юнипро можно рассматривать для покупки - ПСБ
Акции "Юнипро" можно рассматривать для покупки, операционные результаты компании за 2023 год, позитивны, в секторе электроэнергетики эти бумаги одни из самых дешевых, говорится в комментарии аналитиков Промсвязьбанка (ПСБ). "Компания в 2023 году увеличила производство электроэнергии на 4,8% по сравнению с 2022 годом, до 56,55 млрд кВт.ч. Увеличение выработки в отчетном периоде вызвано ростом электропотребления в обеих ценовых зонах, сообщила компания. Согласно материалам, опубликованным на сайте компании, отпуск тепловой энергии снизился на 1,18%, до 1,93 млн Гкал. Незначительное снижение отпуска тепла обусловлено погодными факторами, отметили в энергокомпании. Операционные результаты компании оцениваем позитивно. В секторе электроэнергетики эти бумаги одни из самых дешевых, и можно рассмотреть их для покупки, хотя в целом отдаем предпочтение бумагам "Интер РАО", - указывают эксперты. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: РОССИЯ-ЮНИПРО-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
.
26 января 2024 года 18:33
Курс рубля будет стремиться в диапазон 85-87 руб./$1 на горизонте ближайших недель, полагают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ). "Основные фундаментальные факторы, оказывающие поддержку рублю, сохраняют свою актуальность, - отмечается в комментарии. - Цена на нефть Brent к концу недели вернулась в... читать дальше
.26 января 2024 года 18:01
Индекс Мосбиржи может попробовать подняться выше уровня в 3200 пунктов на следующей неделе, считают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ). "Учитывая наш позитивный взгляд на рынок нефти и ожидания небольшого ослабления рубля, мы считаем, что индекс Мосбиржи может попробовать подняться выше отметки 3200... читать дальше
.26 января 2024 года 16:58
Инвестиционный банк "Синара" сохраняет рейтинг "покупать" для акций Visa Inc. с прогнозной стоимостью на уровне $300 за штуку, сообщается в обзоре аналитиков. "Котировки бумаг эмитента упали на 3% на расширенных торгах после публикации финансовых результатов за 4К23. Выручка увеличилась на 8,8% -... читать дальше
.26 января 2024 года 16:28
Акции "КАМАЗа" интересны для долгосрочных инвестиций, фундаментальная оценка компании позитивна, сообщается в материале главного аналитика Промсвязьбанка (ПСБ) Екатерины Хейфец. "Эмитент сообщил о росте реализации автобусов и электробусов в 2023 году, при этом доля компании на рынке электробусов... читать дальше
.26 января 2024 года 15:08
Аналитики "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняют позитивную оценку акций Henderson на горизонте года с прогнозной стоимостью 810 рублей за штуку, что соответствует потенциалу роста 35% с текущего уровня, сообщается в обзоре. "EBITDA и чистая прибыль предварительных результатов эмитента по МСФО... читать дальше
.26 января 2024 года 14:27
Индекс S&P 500, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 4865-4910 пунктов в пятницу, полагает аналитик Freedom Finance Global Виталий Кононов. "Баланс рисков на день умеренно негативный, преимущественно из-за давления отчета Intel на акции других чипмейкеров, а волатильность ожидается на... читать дальше
.26 января 2024 года 14:01
"Финам" открыл торговую идею "покупать Advanced Micro Devices (AMD) с целью $202 за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 12,2%, стоп-приказ: $170, говорится в комментарии инвестиционной компании. Компания отчитается о финансовых... читать дальше
.26 января 2024 года 13:40
Альфа-банк подтверждает рекомендацию "по рынку" для акций "ММК", целевая цена при этом сохранена на уровне 66 рублей за бумагу, говорится в обзоре банка. "MMK"опубликовал операционные результаты за 4К23 и весь 2023 год. На наш взгляд, представленные показатели выглядят достаточно нейтрально; при... читать дальше
.26 января 2024 года 13:14
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Татнефти" с целью 721,9 рубля за штуку" с горизонтом инвестирования 2-8 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 4,7%, стоп-приказ: 681,7 рубля, говорится в комментарии инвестиционной компании. По мнению аналитиков, акции... читать дальше
.26 января 2024 года 12:45
Freedom Finance Global сохраняет рекомендацию "держать" для акций Procter & Gamble Co. с целевой ценой $160 за штуку, сообщается в комментарии заместителя директора аналитического департамента Георгия Ващенко. "Procter & Gamble представила итоги за второй квартал 2024 финансового года и провела... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.