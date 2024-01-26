"БКС МИ" сохраняет позитивную оценку акций Henderson

Аналитики "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняют позитивную оценку акций Henderson на горизонте года с прогнозной стоимостью 810 рублей за штуку, что соответствует потенциалу роста 35% с текущего уровня, сообщается в обзоре.

"EBITDA и чистая прибыль предварительных результатов эмитента по МСФО близки к нашим прогнозам на 2023 год. Мы считаем, что результаты останутся сильными в 2024 году, а высокий рост выручки в предыдущем указывает на то, что наши прогнозы на текущий год могут быть превышены. Комментарии по дивидендам позитивны для настроений", - пишет эксперт Мария Суханова.

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