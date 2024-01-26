Альфа-банк подтверждает рекомендацию "по рынку" для акций "ММК", целевая цена при этом сохранена на уровне 66 рублей за бумагу, говорится в обзоре банка.

"MMK"опубликовал операционные результаты за 4К23 и весь 2023 год. На наш взгляд, представленные показатели выглядят достаточно нейтрально; при этом компания не дала каких-либо прогнозов на 2024 год. По итогам 2023 года "ММК" продемонстрировал рост выплавки чугуна, производства стали и продаж металлопродукции на фоне благоприятной конъюнктуры внутреннего рынка и сокращения продолжительности капитальных работ на производстве. Продажи металлопродукции выросли в значительной степени благодаря высокому спросу со стороны российских автопроизводителей и наращиванию экспорта на "дружественные" внешние рынки", - пишут аналитики Борис Красноженов и Елизавета Дегтярева.

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