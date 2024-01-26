"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Татнефти с целью 721,9 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Татнефти" с целью 721,9 рубля за штуку" с горизонтом инвестирования 2-8 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 4,7%, стоп-приказ: 681,7 рубля, говорится в комментарии инвестиционной компании.

По мнению аналитиков, акции "Татнефти" поддерживает возвращение демпферных выплат в полном объеме, а также потенциал роста рублевых цены на нефть и высокая вероятность ослабления рубля в этом году.

"С технической точки зрения акции двигаются в рамках восходящего тренда и сейчас сформировали уровень поддержки после открытия дивидендного гэпа. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 681,7 руб. риск на портфель составит 0,12%. Соотношение прибыль/риск составляет 4", - указывают в "Финаме".

"Татнефть" - одна из крупнейших нефтяных компаний в России. Основными направлениями деятельности являются нефтегазодобыча, нефтепереработка, нефтегазохимия и сеть АЗС.

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