Freedom Finance Global сохраняет рекомендацию "держать" для акций Procter & Gamble Co. с целевой ценой $160 за штуку, сообщается в комментарии заместителя директора аналитического департамента Георгия Ващенко.

"Procter & Gamble представила итоги за второй квартал 2024 финансового года и провела вебкаст для инвесторов. Результаты по выручке оказались немногим ниже консенсуса, а по прибыли значительно выше ожиданий рынка, - отмечает эксперт. - У P&G, по нашему мнению, нет сильных драйверов для роста рентабельности и увеличения EPS, заметного отклонения от гайденса по итогам года не произойдет. Риски снижения темпов роста продаж, вплоть до нулевых по году в сегментах Beauty и Baby, Feminine & Family Care сохраняются, это станет тормозом для роста общей выручки. Инвесторы, скорее всего, по-прежнему будут рассматривать бумагу как долгосрочное вложение благодаря сильным позициям на домашнем рынке, а также возврат стоимости через дивиденды и выкуп акций за счет низкой долговой нагрузки (1,2х LTM EBITDA)".

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