Потенциал дальнейшего укрепления рубля ограничен - банк "Санкт-Петербург"

Потенциал дальнейшего укрепления рубля ограничен, говорится в комментарии аналитиков банка "Санкт-Петербург".

"Судя по всему, фактор налогового периода не оказывает существенной поддержки рублю в связи с тем, что экспортеры заранее продавали выручку для уплаты налогов, - отмечают эксперты. - При этом, помимо выросшего спроса на валюту, в моменте давление на рубль может оказывать временное снижение экспорта нефтепродуктов после ряда аварий на российских НПЗ. В пятницу курс USD/RUB находится у 89,1 руб./$1. Другие валюты EM с утра преимущественно слабеют. Курс еще способен вернуться ниже 89 руб./$1 на фоне налогового периода, но потенциал дальнейшего существенного укрепления рубля пока видится ограниченным".

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