Торговый диапазон по паре доллар/рубль составит в пятницу 88,5-90 руб./$1 - ПСБ

Торговый диапазон по паре доллар/рубль составит в пятницу 88,5-90 руб./$1, полагает аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Станислав Дужинский.

"Основные валюты в четверг укрепились к рублю до уровня середины прошлой недели - доллар стоил 88,9 руб., а юань - 12,4 руб., - напоминает эксперт. - По нашему мнению, импортеры по мере исчерпания товарных запасов, остававшихся с конца прошлого года, стали предъявлять больший спрос на иностранную валюту и активнее осуществляют трансграничные переводы. Несмотря на приближение налогового периода, объем торгов в паре USD/RUB_TOM на этой неделе ниже по сравнению с предыдущей. Утром доллар подорожал до 89,2 руб./$1. Допускаем, что экспортеры в пятницу также будут не активны. При этом цена на нефть выросла до $82,1 за баррель Brent, что может оказать поддержку рублю. Ориентируемся, что доллар будет сегодня будет торговаться в пределах 88,5-90 руб./$1".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.