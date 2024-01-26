.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Индекс Мосбиржи, скорее всего, останется в диапазоне 3150-3200п в пятницу - ПСБ
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
26 января 2024 года 10:04
Индекс Мосбиржи, скорее всего, останется в диапазоне 3150-3200п в пятницу - ПСБ
Индекс Мосбиржи, скорее всего, останется в диапазоне 3150-3200 пунктов на торгах в пятницу, полагает аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Алексей Головинов. "Индекс Мосбиржи в четверг смог удержаться выше отметки 3150 пунктов, - отмечает эксперт банка. - Лучше рынка также были финансовый и ИТ сектора. Что касается экспортёров, то ситуация в нефтегазовом секторе складывается непросто. Вчера лишь бумаги "Сургутнефтегаза" и "ЛУКОЙЛа" оказались в плюсе. Среди компаний горной добычи и металлургии отметим подскочившие бумаги "Мечела". Хуже остальных из бумаг сталелитейщиков были акции "НЛМК". Ожидаем, что в пятницу индекс Мосбиржи останется в диапазоне 3150-3200 пунктов. Поддержкой может выступить рост цен на нефть, Brent торгуется $82/барр., а также постепенное ослабление рубля. Если настроения на рынке существенно не ухудшатся, лучше остальных могут оказаться бумаги "ВК". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ИНДЕКСЫ-ПРОГНОЗ
.
26 января 2024 года 18:33
Курс рубля будет стремиться в диапазон 85-87 руб./$1 на горизонте ближайших недель, полагают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ). "Основные фундаментальные факторы, оказывающие поддержку рублю, сохраняют свою актуальность, - отмечается в комментарии. - Цена на нефть Brent к концу недели вернулась в... читать дальше
.26 января 2024 года 18:01
Индекс Мосбиржи может попробовать подняться выше уровня в 3200 пунктов на следующей неделе, считают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ). "Учитывая наш позитивный взгляд на рынок нефти и ожидания небольшого ослабления рубля, мы считаем, что индекс Мосбиржи может попробовать подняться выше отметки 3200... читать дальше
.26 января 2024 года 16:58
Инвестиционный банк "Синара" сохраняет рейтинг "покупать" для акций Visa Inc. с прогнозной стоимостью на уровне $300 за штуку, сообщается в обзоре аналитиков. "Котировки бумаг эмитента упали на 3% на расширенных торгах после публикации финансовых результатов за 4К23. Выручка увеличилась на 8,8% -... читать дальше
.26 января 2024 года 16:28
Акции "КАМАЗа" интересны для долгосрочных инвестиций, фундаментальная оценка компании позитивна, сообщается в материале главного аналитика Промсвязьбанка (ПСБ) Екатерины Хейфец. "Эмитент сообщил о росте реализации автобусов и электробусов в 2023 году, при этом доля компании на рынке электробусов... читать дальше
.26 января 2024 года 15:42
Акции "Юнипро" можно рассматривать для покупки, операционные результаты компании за 2023 год, позитивны, в секторе электроэнергетики эти бумаги одни из самых дешевых, говорится в комментарии аналитиков Промсвязьбанка (ПСБ). "Компания в 2023 году увеличила производство электроэнергии на 4,8% по... читать дальше
.26 января 2024 года 15:08
Аналитики "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняют позитивную оценку акций Henderson на горизонте года с прогнозной стоимостью 810 рублей за штуку, что соответствует потенциалу роста 35% с текущего уровня, сообщается в обзоре. "EBITDA и чистая прибыль предварительных результатов эмитента по МСФО... читать дальше
.26 января 2024 года 14:27
Индекс S&P 500, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 4865-4910 пунктов в пятницу, полагает аналитик Freedom Finance Global Виталий Кононов. "Баланс рисков на день умеренно негативный, преимущественно из-за давления отчета Intel на акции других чипмейкеров, а волатильность ожидается на... читать дальше
.26 января 2024 года 14:01
"Финам" открыл торговую идею "покупать Advanced Micro Devices (AMD) с целью $202 за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 12,2%, стоп-приказ: $170, говорится в комментарии инвестиционной компании. Компания отчитается о финансовых... читать дальше
.26 января 2024 года 13:40
Альфа-банк подтверждает рекомендацию "по рынку" для акций "ММК", целевая цена при этом сохранена на уровне 66 рублей за бумагу, говорится в обзоре банка. "MMK"опубликовал операционные результаты за 4К23 и весь 2023 год. На наш взгляд, представленные показатели выглядят достаточно нейтрально; при... читать дальше
.26 января 2024 года 13:14
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Татнефти" с целью 721,9 рубля за штуку" с горизонтом инвестирования 2-8 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 4,7%, стоп-приказ: 681,7 рубля, говорится в комментарии инвестиционной компании. По мнению аналитиков, акции... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.