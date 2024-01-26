Вероятна консолидация курса рубля в диапазоне 87,5-90 руб./$1 - "Алор Брокер"

Вероятна дальнейшая консолидация курса рубля в диапазоне 87,5-90 руб./$1, прогнозирует руководитель направления инвестиционного консультирования "Алор Брокер" Алексей Антонов.

"Рубль проигнорировал рост нефти и приближение пика налоговых выплат. Сейчас корреляция российской валюты с сырьевым рынком не очень ярко выражена, а многие экспортеры стараются "размазать" продажу валютной выручки на весь месяц, не откладывая это на последние дни перед уплатой налогов, - отмечает эксперт. - Следует также помнить, что расчеты за свыше 40% российского экспорта осуществляется за рубли, поэтому эффект налогового периода будет проявляться в рубле не так сильно, как еще в начале прошлого года. В целом же ожидаем продолжения периода стабильности рубля. Пока все говорит о том, что пара доллар-рубль хочет осесть в диапазоне 87,5-90 руб./$1. При появлении позитивных поводов, например, принятии решения о продлении обязательной продажи валютной выручки рядом экспортеров до конца года, не исключаем пробой этого диапазона вниз".

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