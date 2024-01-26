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26 января 2024 года 09:54
Вероятна консолидация курса рубля в диапазоне 87,5-90 руб./$1 - "Алор Брокер"
Вероятна дальнейшая консолидация курса рубля в диапазоне 87,5-90 руб./$1, прогнозирует руководитель направления инвестиционного консультирования "Алор Брокер" Алексей Антонов. "Рубль проигнорировал рост нефти и приближение пика налоговых выплат. Сейчас корреляция российской валюты с сырьевым рынком не очень ярко выражена, а многие экспортеры стараются "размазать" продажу валютной выручки на весь месяц, не откладывая это на последние дни перед уплатой налогов, - отмечает эксперт. - Следует также помнить, что расчеты за свыше 40% российского экспорта осуществляется за рубли, поэтому эффект налогового периода будет проявляться в рубле не так сильно, как еще в начале прошлого года. В целом же ожидаем продолжения периода стабильности рубля. Пока все говорит о том, что пара доллар-рубль хочет осесть в диапазоне 87,5-90 руб./$1. При появлении позитивных поводов, например, принятии решения о продлении обязательной продажи валютной выручки рядом экспортеров до конца года, не исключаем пробой этого диапазона вниз". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ВАЛЮТА-РУБЛЬ-ПРОГНОЗ
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