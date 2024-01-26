Первое снижение ставки ЦБР возможно на апрельском заседании - БКС Экспресс

Первое снижение ключевой ставки ЦБ РФ возможно на апрельском заседании регулятора, полагает эксперт БКС Экспресс Михаил Зельцер.

"Замедление ценового давления в экономике, затухание инфляционных ожиданий, относительно крепкий рубль снижают вероятность очередного повышения ставки ЦБ, - пишет аналитик. - По нашим оценкам, пик роста стоимости фондирования достигнут, дальше будет монетарная пауза, а первый секвестр ставки возможен на апрельском заседании регулятора. Покупать ОФЗ под идею снижения ставок нужно заранее, а послабление на долговом рынке в дальнейшем способно привести к значительной переоценке рынка акций вверх".

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