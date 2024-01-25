Факторов для подъема ставки ЦБ РФ пока нет - Райффайзенбанк

Факторов для дополнительного повышения ключевой ставки Банка России пока нет, говорится в комментарии аналитиков Райффайзенбанка.

"Первое заседание ЦБ в текущем году запланировано на 10 февраля. Опубликованная с декабрьского заседания статистика по инфляции, на наш взгляд, пока не должна была повлиять на настрой регулятора (сигнал вновь был сформулирован нейтрально). Мы полагаем, что регулятор мог бы еще отреагировать на возможный дополнительный инфляционный шок (при отклонении от базового сценария). В то же время ожидания рынка (из кривой ROISIFIX) на горизонте как минимум нескольких месяцев пока заякорены на текущем уровне ключевой ставки (16% годовых), то есть не закладывают рисков дополнительного ужесточения монетарной политики в ближайшие месяцы", - пишут эксперты.

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