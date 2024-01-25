Инвестбанк "Синара" рекомендует продавать акции Tesla

Инвестиционный банк "Синара" рекомендует продавать акции Tesla, прогнозная стоимость составляет $160 за штуку, сообщается в обзоре старшего аналитика Сергея Вахрамеева и аналитика Георгия Горбунова.

"На наш взгляд, финансовые результаты эмитента за 4К23 оказались слабыми: Tesla сталкивается со снижением спроса, сокращением прибыли и ужесточением конкуренции со стороны других производителей электромобилей. Мы ожидаем негативной реакции инвесторов на вышедшую отчетность", - отмечают эксперты.

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