Снижение ставки ЦБР в феврале-апреле 2024г маловероятно - ПСБ

Снижение уровня ключевой ставки Банка России в феврале-апреле текущего года маловероятно, считает аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Денис Попов.

"За неделю с 16 по 22 января рост цен практически отсутствовал: 0,07% против 0,13% неделей ранее. Уровень инфляции соответствовал летним значениям, когда ценовая динамика сезонно подавлена. Годовой уровень инфляции (7,3% г/г) сократился на 0,3 п.п. с начала декабря. Инфляцию удалось стабилизировать, тем не менее ждать ее снижение преждевременно. Весной она, вероятно, вырастет до 8% г/г из-за эффекта низкой базы 2023 года. Ранее ждали ее рост до 8,5%. Поэтому пока снижение ключевой ставки в феврале-апреле не ждем", - указывает эксперт в комментарии.

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