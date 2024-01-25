"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Caterpillar с целью $290,68

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Caterpillar Inc. с целью $290,68 за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 11,8%, стоп-приказ: $255, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Эмитент опубликует квартальный отчет в пятницу, 26 января. Ожидается рост выручки до $17,03 млрд и прибыль на акцию $4,76. Если отчетность превзойдет ожидания, а менеджмент компании даст благоприятный прогноз на следующий квартал, рынок может заложить текущий позитив в стоимость", - отмечают аналитики.

"С технической точки зрения бумага торгуется в рамках растущего канала. При открытии длинной позиции на 5% от портфеля и выставлении стоп-приказа на уровне $255 риск на портфель составит 0,61%", - указывают в "Финаме".

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