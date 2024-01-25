"Финам" открыл торговую идею: покупать бумаги ВК с целью 772 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции МКПАО "ВК" с целью 772 рубля за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 17,3%, стоп-приказ: 618,4 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Компания продолжает инвестиции в новые бизнес-направления, - отмечают аналитики. - В декабре VK объявила о покупке 100% долей в группе компаний YCLIENTS, крупнейшей российской платформе онлайн-записи и автоматизации бизнеса в сфере услуг".

"С технической точки зрения котировки преодолели уровень сопротивления ноября 2023 года. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 618,4 руб. риск на портфель составит 0,6%. Соотношение прибыль/риск - 2,89", - указывают в "Финаме".

VK - российская инвестиционная технологическая корпорация, среди активов которой "ВКонтакте", "Одноклассники", RuStore, Skillbox, GeekBrains, "AliExpress Россия" и другие.

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