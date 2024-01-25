Инвестбанк "Синара" сохраняет позитивную оценку перспектив цены акций ММК

Инвестиционный банк "Синара" сохраняет позитивную оценку перспектив цены акций "ММК", сообщается в комментарии аналитика банка Дмитрия Смолина.

"Производственные результаты "ММК" за 4К23 мы оцениваем как нейтральные, так как выпуск стали снизился на 7% к/к до 3,1 млн тонн из-за плановых ремонтов в конце года на площадке в Магнитогорске, - пишет эксперт. - Продажи металлопродукции при этом скорректировались на 6% к/к до 2,9 млн тонн по той же причине. Менеджмент также представил умеренный прогноз, согласно которому в 1К24 продажи останутся под давлением на фоне сезонно снижающейся активности в строительном секторе. Еще один негативный фактор - сокращение покупателями запасов под влиянием повышения ключевой ставки Банком России".

Восстановление спроса на сталь в России ожидается к концу 1К24 - началу 2К24 в свете пополнения запасов покупателями и сезонного подъема строительной активности, отмечает далее аналитик банка. "ММК" уже 5-6 февраля может опубликовать отчетность по МСФО за 2023 год, а также объявить о возобновлении выплаты дивидендов, - указывает Смолин. - Мы ожидаем дивиденды по итогам 2023 года в размере 7,4 руб./акцию, что предполагает дивдоходность 14%. Мы подтверждаем позитивный взгляд на акции "ММК", которые торгуются с EV/EBITDA 2024П на уровне 2,6 - c дисконтом 25-30% к акциям "Северстали" и "НЛМК".

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