Альфа-банк подтверждает рейтинг "выше рынка" для бумаг X5 Retail Group с целевой ценой 2750 рублей за штуку, сообщается в обзоре банка.

"X5 Group опубликовала сильные операционные результаты за 4К23. Розничные продажи выросли на 24,7% г/г, в результате по итогам всего 2023 года продажи увеличились на 20,6% г/г. Мы ожидаем, что по итогам 4К23 рентабельность по EBITDA будет ниже, чем в предыдущие кварталы - на нее будет оказывать давление рост расходов на персонал, и этот тренд, вероятно, сохранится в ближайшие несколько кварталов. Кроме того, сохраняется неопределенность вокруг редомициляции компании, и инвесторы опасаются возможного навеса акций", - пишут аналитики Евгений Кипнис и Олеся Воробьева.

В связи с этим эксперты ожидают сдержанной реакции котировок на операционные результаты за 4К23, и не рассчитывают, что в ближайшее время X5 Group будет котироваться лучше рынка. "За последние три месяца расписки X5 подешевели на 3,5%; для сравнения, акции "Магнита" за тот же период прибавили в цене 15%, а IMOEX просел всего на 3%. На текущих уровнях Х5 Group, по нашим расчетам, оценивается с мультипликатором EV/EBITDA 2024П 3,7х, т. е. премия к "Магниту" составляет 6%", - указывают аналитики Альфа-банка.

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