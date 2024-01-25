Слабые операционные результаты ММК за 4К23 не меняют позитивной оценки перспектив акций компании - ПСБ

Слабые операционные результаты "ММК" за 4К23 не меняют позитивной оценки перспектив акций компании аналитиков Промсвязьбанка (ПСБ).

"Объём выплавки чугуна и продажи практически по всем видам продукции в последнем квартале 2023 года снизились из-за капитальных работ на доменной печи и ремонта конвертера на магнитогорской площадке, - отмечает аналитик Алексей Головинов. - Если говорить про годовые показатели, то 2023 год стал успешным для "ММК". Объём производства основных видов продукции увеличился. Прирост по чугуну составил 9,5%, а по стали 11,1%".

По мнению эксперта банка, операционные результаты за IV кв. оказались ожидаемо слабыми, но они не меняют позитивного взгляда на компанию. "Инвестиционный цикл подходит к завершению, поэтому стоит ожидать постепенного увеличения объёма производства и рост доли продукции с высокой добавленной стоимостью, - указывает Головинов. - Это должно позитивно сказаться на маржинальности бизнес-модели "ММК". Ожидаем в ближайшее время публикацию финансовой отчётности по МСФО и появлении информации по дивидендам. По нашим оценкам, итоговый дивиденд за 2023 год, вместе с пропущенным за 2022 год может составить 5,3 руб./акцию".

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