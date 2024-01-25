"Мои Инвестиции" сохраняют среднесрочную позитивную оценку акций компаний сектора стали на рынке РФ, говорится в комментарии аналитиков телеграм-канала.

"Сохраняем позитивный взгляд на сектор стали на среднесрочном горизонте, - пишут эксперты Дмитрий Глушаков, Никанор Халин и Иван Сальковский. - Считаем, что сталевары могут вернуться к обсуждению дивидендов по итогам 2023 года в этом году после разрешения спора с ФАС о размере штрафа по делу о завышении цен на прокат в 2021 года. Исходя из текущей оценки в секторе, предпочитаем акции "ММК" ввиду наиболее низкой оценки при текущих ценах и курсе рубля (1-y fwd EV/EBITDA 2,1x против 3,7х у "Северстали" и 3,0х у НЛМК)".

"ММК" в 1К24 ожидает сезонного замедления строительной активности на внутреннем рынке - восстановление спроса на сталь ожидается к началу 2К24, отмечают аналитики телеграм-канала. По их мнению, хотя "ММК" прогнозирует охлаждение спроса в жилищном строительстве в 2024 году, негативная динамика может быть в значительной степени компенсирована со стороны автомобильной отрасли и машиностроения.

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