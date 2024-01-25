Акции ОГК-2 непривлекательны для покупки в данный момент - ПСБ

Акции "ОГК-2" непривлекательны для покупки в данный момент, говорится в комментарии аналитиков Промсвязьбанка (ПСБ).

"Совет директоров ПАО "ОГК-2" на заседании 30 января рассмотрит вопрос о порядке определения цены размещения дополнительных акций. Также будет рассмотрен вопрос об утверждении документа, содержащего условия допэмиссии. В октябре 2023 года акционеры "ОГК-2" одобрили допэмиссию 48,3 млрд акций номинальной стоимостью 17,5 млрд руб. (0,3627 руб. за акцию). Допэмиссия размоет потенциальный дивиденд на акцию, что негативно воспринимается инвесторами. Также в текущем году заканчиваются ДМП-проекты, что может привести к падению прибыли. Мы не считаем бумаги "ОГК-2" интересными в данный момент для вложений, тогда как в секторе есть более перспективные игроки - "Интер РАО", "РусГидро", - пишут эксперты банка.

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