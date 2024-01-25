Рубль, скорее всего, стабилизируется у отметки 88,5 руб./$1 в четверг - SberCIB

Рубль, скорее всего, стабилизируется у отметки 89 руб./$1 в четверг, а нефть может торговаться в диапазоне $80-81 за баррель Brent, полагают аналитики SberCIB Investment Research.

"Спрос на валюту пока остается значительным, - отмечают эксперты. - В среду стало известно, что стратегические предприятия могут получить право без спецразрешения покупать активы нерезидентов, которые уходят из России. По нашей оценке, нерезидентам принадлежат акции таких публичных компаний на несколько триллионов рублей. Таким образом, потенциальный выкуп этих долей может оказать давление на рубль в будущем. Однако сегодня рубль стабильно торгуется около 88,5 руб./$1 и может остаться около этого уровня".

Баррель Brent в среду подорожал на $0,49 до $80,04. По мнению аналитиокв, поддержку ценам оказали данные Минэнерго США, которые показали, что запасы нефти за неделю снизились сильнее, чем ожидалось, а также сообщения о новых мерах стимулирования экономики в Китае. В четверг утром нефть котируется чуть выше уровня закрытия среды. Эксперты SberCIB ожидают, что Brent может торговаться в интервале $80-81 за баррель.

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