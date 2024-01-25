Снижение индекса Мосбиржи в четверг может ускориться - ПСБ

Снижение индекса Мосбиржи в четверг может ускориться, полагает аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Алексей Головинов.

"Несмотря на снижение рынка акций в среду, техническая картина пока не меняется, индекс Мосбиржи продолжает двигаться в диапазоне 3150-3200 пунктов, - отмечает эксперт. - В четверг снижение индекса Мосбиржи может ускориться. Ключевым уровнем на данный момент выступает отметка 3150 пунктов. В случае если индекс опустится ниже этой отметки, могут усилиться продажи, что приведёт к дальнейшему откату всего рынка".

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