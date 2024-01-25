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25 января 2024 года 09:28
Уход индекса Мосбиржи ниже 3150п может привести к активизации продавцов - БКС Экспресс
Уход индекса Мосбиржи ниже отметки 3150 пунктов может привести к активизации продавцов, считает эксперт БКС Экспресс Михаил Зельцер. "Технически вот уже 9 сессий подряд сохраняется вялотекущий боковик в границах 3200-3150 пунктов индекса Мосбиржи, - отмечает аналитик. - Январь наверняка закроется в плюсе, вопрос - в каком. Пока это +2%. Если идея плоской коррекции подтвердится и выход из узкого боковика все же будет вверх, то стоит ориентироваться на прорыв 3200 пунктов и движение в сторону верхней границы полугодового боковика 3000-3300 пунктов. Но это, скорее всего, вопрос февраля. А пока следим за принципиальной поддержкой на 3150п. Уход ниже уровня может привести к активизации продавцов, использующих в своем арсенале опцию коротких продаж. Под уровнем, вероятно, находятся и защитные стоп-приказы активных участников на повышение. Негативный исход не отменит долгосрочный позитивный взгляд, но среднесрочно способен удлинить процесс восстановления рынка к своим справедливым значениям". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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