Ключевые события четверга в РФ и мире - "Велес Капитал"

Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события четверга в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе будут:

- индекс деловых ожиданий инвесторов Ifo по Германии (12:00 МСК);

- заседание ЕЦБ по процентным ставкам (16:15МСК) и пресс-конференция по его итогам (16:45 МСК);

- заказы на товары длительного пользования США в декабре (16:30 МСК);

- еженедельные данные по обращениям за пособиями по безработице в США (16:30 МСК);

- ВВП США в IV кв. 2023 года (16:30 МСК);

- торговый баланс США в декабре (16:30 МСК);

- продажи новых домов в США в декабре (18:00 МСК);

- выступления главы ЕЦБ Лагард (18:15 МСК и 19:00 МСК);

- квартальные результаты Intel, Starbucks, American Airlines;

- расписки Fix Price последний день торгуются с дивидендами за 2023-2024гг.

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