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24 января 2024 года 18:15
"Мои Инвестиции" обновили состав топ-10 акций России
Аналитики телеграм-канала "Мои Инвестиции" внесли изменения в состав топ-10 акций России, исключив акции "АЛРОСА" и добавив акции группы "Ренессанс Страхование", сообщается в материале. Текущий состав списка: "Башнефть" (прив.), "Северсталь", Сбербанк, "Ренессанс Страхование", X5 Retail Group, "Транснефть" (прив.), "Яндекс", "Мечел", Ozon и "Мать и дитя". Эксперты исключают акции "АЛРОСА" после снижения цен компанией De Beers (29% мировой добычи алмазов в 2022 году) в ходе своего первого торгового цикла в 2024 года - это может отражать стремление компании увеличить продажи при слабом рыночном спросе. "Добавляем акции Группы "Ренессанс Страхование" в преддверии потенциальной публикации сильных финансовых результатов за 2023 год и объявления рекомендации финального дивиденда: по нашей оценке, может составить 5 руб./акц. (дивдоходность 5%), - отмечают аналитики телеграм-канала. - Инвестиционный кейс компании может включать комбинацию роста (в 2024 году ожидаем рост премий +15% г/г) и дивидендов (12% дивдоходность за 2024 год). Акции торгуются 3,5х P/E 2024, что, учитывая прогнозируемую нами рентабельность капитала 27% в 2023-24 годы, может предполагать значительный потенциал роста цены". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ТОП-АНАЛИТИКА
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