.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / ПСБ подтверждает прогнозную цену акций Инарктики на уровне 1200 руб
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
24 января 2024 года 17:16
ПСБ подтверждает прогнозную цену акций Инарктики на уровне 1200 руб
Промсвязьбанк (ПСБ) подтверждает прогнозную стоимость акций "Инарктики" на уровне 1200 рублей за штуку на горизонте двенадцати месяцев, сообщается в комментарии аналитика Лауры Кузнецовой. "Компания опубликовала операционные результаты. Выручка за 2023 год составила 28,5 млрд руб., +21% г/г. Объем продаж - 28,2 тыс. тонн, +10% г/г. Маржинальность выросла за счет повышения средних цен на продукцию. В течение прошлого года эмитент фокусировался на инвестициях в вертикальную интеграцию и повышение устойчивости бизнеса. В конце ноября компания провела SPO на сумму 3 млрд руб., которые также были направлены на развитие. При этом "Инарктика" стабильно выплачивает дивиденды: сумма выплат за 9М23 составила 45 рублей. Ждем информацию об итоговом дивиденде, который компания традиционно не объявляет. Учитывая хорошее финансовое состояние, полагаем, что финальный дивиденд может составить около 20 рублей на бумагу", - пишет эксперт. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: РОССИЯ-ИНАРКТИКА-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
.
24 января 2024 года 19:05
Индекс Мосбиржи в четверг, скорее всего, продолжит колебания в коридоре 3100-3200 пунктов, полагает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. "24 января российский фондовый рынок открылся слабым подъёмом, в середине дня индексы двигались разнонаправленно, но к вечеру рынок... читать дальше
.24 января 2024 года 18:43
"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "покупать" для бумаг X5 Retail с целевой ценой 3030 руб. за штуку, говорится в комментарии инвесткомпании. "Группа X5 представила свои операционные результаты за 4К2023, которые оказались лучше наших оценок, - отмечает ведущий аналитик Артем Михайлин. -... читать дальше
.24 января 2024 года 18:15
Аналитики телеграм-канала "Мои Инвестиции" внесли изменения в состав топ-10 акций России, исключив акции "АЛРОСА" и добавив акции группы "Ренессанс Страхование", сообщается в материале. Текущий состав списка: "Башнефть" (прив.), "Северсталь", Сбербанк, "Ренессанс Страхование", X5 Retail Group,... читать дальше
.24 января 2024 года 16:46
Инвестиционный банк "Синара" сохраняет рейтинг "держать" для акций Netflix Inc. и Verizon Communications, сообщается в обзоре аналитиков. "Когда основная сессия вторника уже завершилась, компания Netflix опубликовала финансовые результаты за 4К23. Выручка выросла до $8,83 млрд (+12,5% г/г) и... читать дальше
.24 января 2024 года 16:19
Freedom Finance Global сохраняет рекомендацию "покупать" для акций United Airlines Holdings с прогнозной стоимостью на уровне $58 за штуку, сообщается в обзоре аналитика инвестиционной компании Сергея Глинянова. "Отчетность эмитента преподнесла небольшой сюрприз со стороны EPS и некоторых... читать дальше
.24 января 2024 года 15:45
Бумаги X5 Retail Group сохраняют долгосрочную инвестиционную привлекательность при покупках по текущей цене, считают аналитики "Газпромбанк Инвестиций". "Ведущая продуктовая розничная компания России, управляющая торговыми сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Чижик", объявила предварительные... читать дальше
.24 января 2024 года 15:18
Прогнозная стоимость бумаг "МТС" на горизонте двенадцати месяцев составляет 332 рубля за штуку, говорится в комментарии аналитика Промсвязьбанка (ПСБ) Екатерины Хейфец "МТС" продала дочернюю компанию "МТС Армения". В сделку вошла также платежная система "МобиДрам". Покупатель - Fedilco Group... читать дальше
.24 января 2024 года 14:58
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции United Parcel Service с целью $179 за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 11,83%, стоп-приказ: $150, говорится в комментарии инвестиционной компании. Западные инвестдома положительно... читать дальше
.24 января 2024 года 14:32
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции ПАО "ВУШ Холдинг" (оператор сервиса кикшеринга Whoosh) с целевой ценой 300 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 22,95%, стоп-приказ: 214 руб., говорится в комментарии... читать дальше
.24 января 2024 года 14:04
"Финам" подтверждает рейтинг акций Johnson & Johnson на уровне "покупать" с целевой ценой $187,8 за штуку, что соответствует потенциалу роста 17,5% с текущих уровней, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании. "После рассмотрения отчетности за четвертый квартал и 2023 год мы сохраняем... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.