Freedom Finance Global сохраняет рекомендацию "покупать" для акций United Airlines Holdings с прогнозной стоимостью на уровне $58 за штуку, сообщается в обзоре аналитика инвестиционной компании Сергея Глинянова.

"Отчетность эмитента преподнесла небольшой сюрприз со стороны EPS и некоторых индустриальных метрик. В частности, компания показала, что управлять внутриконтинентальным расписанием можно без потери цены билета, что может привлечь внимание инвесторов, особенно на фоне снижения CPI в разделе авиабилетов. Прогноз на 2024 год выглядит нейтрально, хотя ожидаем, что с учетом практики компании он может быть пересмотрен в связи с некоторыми неопределенностями, - пишет эксперт. - Мы позитивно оцениваем долгосрочный потенциал компании за счет высокой доли международного расписания и рынка. Компания имеет одни из лучших условий труда для сотрудников, что является дополнительным позитивным фактором для устойчивости операций в условиях перегретого локального рынка труда".

Обращает внимание Глинянов и на ключевые риски:

- Потенциальные негативные экономические условия вкупе с высокой конкуренцией могут привести к значительной корректировке цен на билеты, что способно повлечь пересмотр ожидаемой рентабельности.

- Структурные сложности в отрасли, а также задержки в поставках новых самолетов могут значительно замедлить потенциальные темпы расширения операций.

- Негативный сантимент в отрасли обычно сильно влияет на настроения инвесторов в акции эмитента, несмотря на более сильные позиции, чем в среднем среди отраслевых игроков.

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