"Тинькофф Инвестиции" сохраняют рекомендацию "покупать" для акций "Инарктики" с целевой ценой 1310 рублей за бумагу, сообщается в комментарии аналитика Александра Самуйлова.

"Компания представила позитивные операционные результаты за 2023 год. В четвертом квартале рост выручки составил более 50% г/г за счет роста цен и объемов продаж на 29% и 21% соответственно. Цены на атлантический лосось в РФ продолжают превышать среднеисторические на фоне ограничения импорта рыбы из Норвегии. "Инарктика" - один из фаворитов нашей стратегии на 2024 год. Мы сохраняем рекомендацию "покупать" по бумагам компании", - пишет эксперт.

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