"Газпромбанк Инвестиции" открыл торговую идею: покупать акции Черкизово с целью 4700 руб

"Газпромбанк Инвестиции" открыл торговую идею "покупать акции "Черкизово" с целью 4700 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования до марта 2024 года. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 10%, сообщается в материале инвестиционной компании.

Аналитики сервиса ожидают позитивную динамику ценных бумаг компании за счет будущего сильного финансового отчета на фоне роста цен на продукцию ПАО "Группа Черкизово". В таком сценарии, по оценкам аналитиков, потенциальная цена акций может составить 4700 рублей за бумагу, то есть потенциальная доходность может быть на уровне 10% на горизонте трех месяцев.

ПАО "Группа Черкизово" - российская группа компаний. Один из крупнейших производителей куриного мяса, свинины и продуктов из мяса в России.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.