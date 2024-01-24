Вероятно укрепление рубля до уровней ниже 87,5 руб./$1 к концу недели - банк "Санкт-Петербург"

Вероятно укрепление рубля до уровней ниже 87,5 руб./$1 к концу недели в связи с активизацией продаж валюты для уплаты налогов, полагают аналитики банка "Санкт-Петербург".

Эксперты отмечают, что в моменте новостной фон относительно продления мер валютного контроля не оказывает значимую поддержку рублю. Курс USD/RUB вновь находится у 88,1 руб./$1. Другие курсы валют EM с утра двигаются разнонаправленно.

По мнению стратегов банка, пока рубль может остаться вблизи текущих уровней, но к концу недели у курса остается потенциал к движению ниже 87,5 руб./$1 в связи с активизацией продаж валюты для уплаты налогов.

"Фьючерсы Brent торгуются у $79,6/барр. Ночью оценки API указали на заметно более сильное, чем ожидалось, снижение запасов нефти в США за неделю. Если сегодня официальная статистика от Минэнерго страны подтвердит такую динамику, цены на нефть могут вновь тестировать отметку в $80/барр.", - прогнозируют в банке.

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