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24 января 2024 года 11:46
"Солид Брокер" подтверждает рекомендацию "покупать" для бумаг X5 Retail
"Солид Брокер" подтверждает рекомендацию "покупать" для бумаг X5 Retail с целевой ценой 4515 рублей за штуку, сообщается в комментарии. "Результаты X5 за 4К2023 очень сильные. Таких темпы роста в ритейле среди крупных компаний просто нет, - отмечают аналитики. - При этом здесь вклад как органического роста за счет новых открытий, так и отдельных покупок мелких региональных сетей. Более того, сопоставимые продажи всё ещё растут двузначными темпами, правда в четвертом квартале было большое влияние продуктовой инфляции, что отразилось на росте среднего чека. X5 сейчас торгуется по мультипликаторам EV/EBITDA (IAS 17) 3,2х, P/E 6.7х. Мы ожидаем, что компания попадет с список ЭЗО, который вероятно будет опубликован до конца первого квартала (вероятно, после сделки в "Яндексе"). Это позволит компании "пересобраться" внутри РФ и после процедуры обмена расписок на акции объявить дивиденды. С учетом дивидендов за прошлые периоды, мы ожидаем выплату более 650 рублей после редомициляции". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-X5-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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